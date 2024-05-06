“فاينانشال تايمز”: فنلندا تخزن معداتها العسكرية في دول أخرى

بدأت فنلندا في تخزين معداتها العسكرية في النرويج وستبدأ قريبا في تخزينها بالسويد وتدرس القيام بذلك في دول أخرى تقع بعيدا عن حدودها.

أعلن عن ذلك نائب رئيس الأركان لشؤون التسليح والإمدادات بقوات الدفاع الفنلندية الفريق ميكو هيسكانين، في مقابلة مع “فاينانشال تايمز”، حيث تابع: “نخطط لتخزين المعدات في بلدان أخرى، وهي قضية تتعلق بأمن الإمدادات وتوزيع الاحتياطيات. لقد بدأنا هذا بالفعل جزئيا، ونخطط للقيام بذلك خاصة مع السويد والنرويج، وكذلك مع بلدان بعيدة. نحن نتحدث عن معدات وذخائر وربما قطع غيار”.

وبحسب الصحيفة، وفقا لهيسكانين، فقد بدأت فنلندا بالفعل في تخزين المعدات العسكرية في النرويج، وستبدأ قريبا في تخزينها بالسويد.

وقد انضمت فنلندا إلى حلف “الناتو” في 4 أبريل 2023.

المصدر: نوفوستي