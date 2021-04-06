صرخة المودعين: لتشكيل جبهة هدفها الوحيد استرجاع الحقوق والأموال المسلوبة

عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم، في مكتب تحالف “متحدون” في محلة العدلية، تحدث فيه علاء خورشيد عن جمعية “صرخة المودعين”، فشدد على “المعاناة التي يتكبدها كل مودع في المصارف اللبنانية”، داعيا إلى “التكاتف في إطار تشكيل جبهة من أصحاب الحقوق في المصارف لا تتأثر بأي عامل فئوي أو سياسي أو شخصي بل هدفها الوحيد استرجاع الحقوق والأموال المسلوبة”.

من جهته، توجه المحامي رامي عليق بـ”إنذار أخير لأي قاض تسول له نفسه عرقلة ملف الدعوى ضد سلامة والمصارف والصيارفة أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون”، بعد تطرقه إلى “مسار الدعوى في ضوء طلبات الرد ونقل الدعوى وسواها مما يعرقل السير في التحقيقات”، معددا “أسماء القضاة المعنيين بأي عرقلة محتملة”، ملوحا بـ”نشر صورهم في قصور العدل تحت عبارة: العدو الأول للشعب اللبناني”.

وطالب مدعي جبل لبنان ب”السير في الدعوى واتخاذ اجراءات صارمة ورادعة وعدم التوقف أمام العراقيل الشكلية في القضاء”، مؤكدا على “انتفاضة القضاء من قبل القضاة الأحرار أنفسهم لئلا يضطر أصحاب الحقوق للتوجه إلى مكاتب القضاة في قصور العدل لانتزاع حقوقهم بأيديهم، ما يعد حقا مشروعا في الدفاع العام عن شعب يتعرض لإبادة فعلية في حياته وصحته ومستقبل أولاده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام