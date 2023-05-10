صرخة المودعين: لن نسكت عن سرقة ودائعنا والآتي أعظم

لفتت جمعية “صرخة المودعين” في بيان الى أنها نظمت “تحركاً أمس باتجاه مجلس النواب والمصارف ومنزل رئيس الحكومة وجمعية المصارف بهدف إيصال رسالة للجميع والضغط لإيجاد حل سريع ومنطقي لقضية المودعين المسروقين من المصارف”. اضافت “تعرّض المودعون أمام بنك عوده لاعتداء وحشي من قبل موظفي المصرف والبلطجية التابعين له ومن القوى الأمنية أيضاً ما أدى الى إصابة عدد كبير من المودعين. وكان لافتا غياب وسائل الإعلام المحلية عن تغطية التحرك باستثناء عدد محدود منهم رافق المودعين في تحركاتهم”. وحذرت”لن نسكت عن سرقة ودائعنا والآتي أعظم”.