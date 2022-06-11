اعتصام في وسط بيروت لمطالبة حاكم مصرف لبنان والبنوك بالافراج عن الودائع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 17:10

اعتصام في وسط بيروت لمطالبة حاكم مصرف لبنان والبنوك بالافراج عن الودائع

منذ 12 mins 11 June، 2022
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