المودعون يتجمعون أمام البرلمان لمحاولة منع النواب الدخول وإقرار الكابيتال كونترول

بدأ المودعون بالتوافد منذ الصباح للتجمع أمام مدخل مجلس النواب بدعوة من جمعية “صرخة المودعين” وذلك لـ “منع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول”، ورفعوا لافتات تطالب بـ”استرجاع حقوقهم المشروعة والمحقة من المصارف الفاسدة”، وأبدى عدد من منظمي التجمع من صرخة المودعين الملاحظات التالية :

“تقرير التدقيق الجنائي فضح ممارسات السلطة والمصرف المركزي بالصرف العشوائي واللامسؤول من أموال المودعين. كيف تجرأتم وطرحتم مشروع الكابيتال كونترول لتشريع الاستمرار بسرقة وهدر أموال المودعين؟ كابيتال كونترول لمصلحة المصارف ولمنع رفع الدعاوى ضدها. يجب وضع خطة عادلة لإعادة أموال المودعين بعد احتجاز الودائع لأربع سنوات، والبدء فوراً بدفع الودائع. كيف أصبحَ فجأة الكابيتال كونترول بعد أربع سنوات من السلبطة على الودائع حاجةً اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على أموال المودعين؟ أي نائب يصوّت في جلسة اليوم لإقرار القانون الجائر والظالم للمودعين هو خائن للوطن والشعب والمودعين تحديداً”.

برمانا

والقى عضو جمعية “صرخة المودعين” خليل برمانا كلمة شدد فيها على “إعادة الودائع كاملة من المصارف من دون اي تذاكٍ لسرقة المودعين من خلال قانون الكابيتال كونترول، ومن يتحمل الخسائر هي المصارف الفاسدة وليس المودع”، معتبرا أن من “يسرق ودائع الناس سيتحمل الأسوأ من المودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام