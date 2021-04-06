لافروف: روسيا تخطط لاستئناف العمل بـ” صيغة موسكو” حول أفغانستان

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تعتزم استئناف العمل في “صيغة موسكو” حول أفغانستان، وفق تقدم عملية السلام بهذا البلد.

وقال لافروف في حديث مع صحيفة هندوستان تايمز الهندية ” وفق تقدم عملية السلام الأفغانية ، نخطط لاستئناف العمل بهذه الألية( صيغة موسكو )”.

وبحسب لافروف ستساهم هذه الصيغة التي تشارك فيها جميع الدول الرئيسية في المنطقة،( جيران أفغانستان والولايات المتحدة ) بتعزيز الجهود لدفع عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان.

واستضافت موسكو المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان الشهر الماضي، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان بيانا مشتركا دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق سلام ووقف العنف، وحث طالبان على عدم شن أي هجمات في الربيع، وذكرت الدول أيضا أنها “لا تؤيد عودة الإمارة الإسلامية”.

سعى المؤتمر إلى إحياء المفاوضات التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان والتي تعثرت إلى حد كبير بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم وقف العنف.

وكان مؤتمر موسكو هو الأول الذي يشارك فيه ممثل كبير للولايات المتحدة في المحادثات بشأن أفغانستان في إطار صيغة أطلقتها روسيا في 2017.

المصدر: وكالة سبوتنيك