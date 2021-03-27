تقرير مصور | أسعار السلع ترتفع مع سعر الدولار ولا تتراجع مع انخفاضه

ترتفع اسعار السلع في الاسواق اللبنانية مع سعر صرف الدولار ولا تتراجع مع تراجعه ، ومعاناة المواطن الى ازدياد.

في مكان كهذا تطبق النظرية اللبنانية الاكثر فرادة وتداولا…المتغير لا يتغيير الا صعوداً ، حتى لو كانت كل المؤشرات تحتم التراجع..ارتفعت الاسعار مع الدولار ، وبقيت عند السقف العالي رغم تراجعه واستقراره منذ اسبوع تقريباً.

مؤشر السوق يلخص الطمع الضارب عند كثيرين..وكيف ارتفعت اسعار السلع بكل انواعها المرتبطة بالدولار ام لا ، من دون حسيب ولا رقيب. وبحسب الخبراء فان الاسعار يجب ان تشهد نوعاً من التراجع مع الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السوق منذ ايام ، والذي يرد بشكل اساسي على الترقب السياسي والمالي.

وحدها الازمات تكشف حقيقة البعض في لبنان ، والتي تتجلى في صورة الجشع المستشري عند كثير من التجار بشتى انواعهم..ومن رفع سعر السلع مع ارتفاع سعر الدولار دون ان يعيدها مع تراجعه واستقراره ، ليس غريباً عليه ان يتحجج قريباً بحادثة قناة السويس ليرفع الاسعار مرة او اكثر.

المصدر: المنار