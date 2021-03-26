لسرعة فائقة” للإنترنت.. جميع أقمار “وان ويب” تصل إلى مداراتها

أعلنت شركة “وان ويب” في صفحتها على “تويتر” عن وصول جميع أقمارها الصناعية إلى مداراتها وتلقي الإشارات منها.

وأطلقت شركة “وان ويب” للاتصالات 36 قمراً صناعياً إلى مداراتها من موقع إطلاق مركبات فضائية في أقصى شرق روسيا اليوم الخميس، في إطار خططها لتقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة.

وقالت الشركة إنها بإطلاق الأقمار الذي نفذته شركة “أريان سبيس” من موقع “فوستوتشني” يصل عدد الأقمار الصناعية في الفضاء إلى 146 قمراً وهي جزء من أسطول مصمم لتحقيق سرعة فائقة للإنترنت على مستوى العالم.

وأضافت “وان ويب” إن “الإطلاق هو الثاني من 5 مراحل ستتيح لها الوصول إلى جميع المناطق شمالي خط العرض 50 بحلول منتصف 2021، هذه الخدمات ستشمل بريطانيا وألاسكا وشمال أوروبا وغرين لاند وأيسلندا والقطب الشمالي وكندا وستبدأ العمل قبل نهاية العام”.

وتعتزم “وان ويب” بعد ذلك توفير الخدمة على مستوى العالم في 2022.

المصدر: الميادين