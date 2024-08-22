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August 22 2024 - 13:14

14 قمرًا صناعيًا قيد الإطلاق / 30 قمرًا صناعيًا قيد الإنشاء

منذ 42 mins 22 August، 2024
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أفاد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه أن 14 قمرا صناعيا موجودة حاليا في خط الإطلاق، وقال: يجري أيضا بناء 30 قمرا صناعيا، منها 20 قمرا صناعيا سيتم بناءها من قبل القطاع الخاص.

وتحدث حسن سلاريه، في لقاء مع وزير الاتصالات في الحكومة الرابعة عشرة قائلاً: إنه وفي الحكومة الثالثة عشرة وحدها، كان لدينا 12 عمليات إطلاق، وهو نفس العدد الذي تم إطلاقه قبل 12 عامًا. كما أنه خلال السنوات الثلاث للحكومة الثالثة عشرة، قمنا بثماني عمليات حقن أقمار صناعية ناجحة، وهو ما يعادل الحكومات الثلاث السابقة.

واشار إلى أن 14 قمرا صناعيا موجودة حاليا في خط الإطلاق، وقال: يجري أيضا بناء 30 قمرا صناعيا، منها 20 قمرا صناعيا سيتم بناءها من قبل القطاع الخاص.

المصدر: قناة العالم

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