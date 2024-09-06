الصين أطلقت 10 أقمار إصطناعية للاتصالات من طراز Geely-0

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ( CASC) عن نجاح عملية إطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية من نوع Geely-0 التي ستستخدم لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات، بحسب وكالة “تاس”.

وجرت عملية الإطلاق اليوم في الساعة 2.30 بتوقيت بكين (يوم الخميس الساعة 21.30 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي بواسطة صاروخ النقل CZ-6.

ووفقا للمؤسسة، سوف تستخدم هذه الأقمار الاصطناعية في اختبارات تقنيات القيادة الذاتية وتوفير الاتصالات بين السيارات التي تنتجها شركة Geely، كما ستستخدم في مراقبة المحيطات. وقد سبق أن أطلقت مجموعتين من هذه الأقمار الاصطناعية عامي 2022 و2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي والأقمار الاصطناعية وتقنيات الأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة الفضائية لاستكشاف القمر.

المصدر: روسيا اليوم