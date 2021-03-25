جمعية الإمام المنتظر العالمية اقامت لقاء “اليوم الموعود” الفكري الواحد والثمانين

أقامت جمعية الإمام المنتظر العالمية لقاء اليوم الموعود الفكري الواحد والثمانون بذكرى ولادة علي الأكبر إبن الإمام الحسين “عليهم السلام” الذي نظمته بالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة والعتبة الحسينية المقدسة (مركز كربلاء للدراسات والبحوث) ومؤسسة عاشوراء الدولية وبإدارة العتبة الرضوية المقدسة وخادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إفتتحه المقرئ الدولي الحاج محمد بارسا من العتبة الرضوية المقدسة وتلاه كلمة حجة الإسلام سماحة الشيخ جعفر أمين خير بيك الذي تحدث عن ثلاث محاور لشخصية علي الأكبر الإستثنائية العظيمة وبين عن موقفه التاريخي المخلد “لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا”.

وتحدث حجة الإسلام سماحة الشيخ محمد طليس عضو الهيئة الإدارية للجمعية عن دور شباب المقاومة الذين يقتدون بعلي الأكبر وبمواقفه..

وكان من العتبة الرضوية المقدسة مولد خاص باللقاء تلاه المنشدان الحاج صلاح حدادي والحاج محمد بارسا. واختتم بدعاء الفرج أيضاً من العتبة الرضوية المقدسة مع الحاج محمد بارسا.

المصدر: بريد الموقع