نقابة المستشفيات:احدى الشركات اتصلت بالوزير حسن لتامين مادة الاوكسيجين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 22:08

نقابة المستشفيات:احدى الشركات اتصلت بالوزير حسن لتامين مادة الاوكسيجين

منذ 14 mins 24 March، 2021
نقابة المستشفيات في لبنان
لبنان

اصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانا جاء فيه:”بعد المشكلة التي حصلت اليوم حول موضوع توفر مادة الاوكسيجين للمستشفيات، تبين لنا ان احدى الشركات المصنعة والموزعة لهذه المادة قد اتصلت ليل امس في 23/ 3/ 2021 بمعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وابلغته انها تواجه بعض المصاعب بإحضارها من مصادرها.
وطلبت منه التدخل سريعا لحل المشكلة، وبالفعل فقد تدخل الوزير مشكورا لدى السلطات السورية التي امنت وصول هذه المادة الى لبنان للأيام القادمة ريثما تتم معالجة الموضوع بشكل نهائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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