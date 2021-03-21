قناة المسيرة تعرض مؤتمرا صحفيا لمتحدث القوات المسلحة الرابعة عصرا

تعرض قناة المسيرة الساعة الرابعة عصر اليوم مؤتمرا صحفيا لمتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يكشف فيه حصاد ست سنوات من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي.

وكان متحدث القوات المسلحة قد أعلن أمس الأحد أنه سيكشف عصر اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عن حصاد 6 سنوات من الصمود في وجه العدوان.

وأوضح العميد سريع في تغريدة على حسابه بتويتر، أن المؤتمر سيكون في تمام الساعة الرابعة من عصرا وسيكشف عن عمليات قوة الردع الاستراتيجي للقوة الصاروخية والسلاح المسير والقوة البحرية وغيرها، مع رسائل مهمة للداخل والخارج.

المصدر: المسيرة