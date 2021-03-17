الحريري ردأ على عون: سأتشرف بزيارته للمرة 17 فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 22:58

الحريري ردأ على عون: سأتشرف بزيارته للمرة 17 فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه

منذ 1 ساعة 17 March، 2021
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