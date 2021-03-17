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March 17 2021 - 10:30

سيئول: 4 قتلى من أصل كوري بين ضحايا حوادث إطلاق النار الأخيرة في أتلاتنا الأمريكية

منذ 50 mins 17 March، 2021
4 قتلى من أصل كوري بين ضحايا حوادث إطلاق النار الأخيرة في أتلاتنا بولاية جورجيا الأمريكية
أخبار دولية - كوريا الجنوبية

صرحت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، بأن أربعة أشخاص من أصل كوري، كانوا من بين ضحايا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية وقعت في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وقالت الوزارة إن القنصلية العامة لكوريا في أتلاتنا أرسلت موظفين تابعين للقنصلية، للتحقق مما إذا كانت هناك أية إصابات أخرى بين كوريين في تلك الحوادث، حسبما أفادت وكالة “يونهاب”.

وذكرت الوكالة أنه قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في حوادث إطلاق نار وقعت في ثلاثة منتجعات صحية، بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، خلال ساعات، وفقا لتقارير إعلامية، وتم القبض على شخص يبلغ 21 عاما كمشتبه به.

المصدر: وكالة يونهاب

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