وزير خارجية اليونان: أود لقاء “نظيري وصديقي” تشاووش أوغلو

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن رغبته في لقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وفي تصريح أعقب لقاءه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة أثينا، قال: “مبادئ السياسة الخارجية لليونان ملتزمة بالكامل بالقانون الدولي والقانون البحري”.

وأشار إلى أن “المفاوضات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين ستجرى في أثينا الأربعاء”.

وأضاف: “أود أن ألتقي بنظيري وصديقي مولود تشاووش أوغلو، لكن بالطبع مثل هذا الاجتماع يتطلب أجواء مناسبة ليكون هناك جدوى من اللقاء”.

وأعرب عن أمله في “إيجاد أرضية مشتركة في قضية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا واليونان في بحر إيجة وشرقي المتوسط، تقوم على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي”.

المصدر: وكالة الاناضول