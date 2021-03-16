إستونيا.. تسجيل آثار جانبية لدى 486 شخصا تلقوا لقاح “أسترازينيكا”

أعلنت السلطات الصحية في إستونيا عن تسجيل أعراض جانبية لدى 486 شخصا تلقوا لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية ضد كورونا في البلاد.

وقالت دائرة الصحة العامة في بيان لها، إنها سجلت 530 حالة لتعرض الأشخاص للآثار الجانبية بعد تلقيهم لقاحات فيروس كورونا، منها 486 حالة مرتبطة بلقاح “أسترازينيكا”.

وأشارت إلى أن امرأة واحدة عمرها 68 سنة في حالة خطيرة بعد تعرضها لجلطة دماغية بعد يوم من تلقي اللقاح.

وتوفيت امرأة أخرى عمرها 63 عاما متأثرة بكدمة في الرأس إثر سقوطها بسبب الإغماء، حيث كانت تعاني من درجة حرارة مرتفعة بعد تلقي اللقاح.

وأضافت السلطات الإستونية أن الصلة بين لقاح “أسترازينيكا” والحالتين الخطيرتين لم تتضح بعد.

وكانت إستونيا بين الدول الأوروبية التي أعلنت تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” بعد تسجيل حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وسجلت بعض الدول في آذار/مارس الجاري عدة وفيات بسبب خثار الأوردة، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.

وبين الدول التي علقت استخدام لقاح “أسترازينيكا” النمسا والدنمارك والنرويج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.

المصدر: وكالات