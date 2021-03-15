تقرير مصور | الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن أحدث منشأة صاروخية في البلاد

ازاح الحرس الثوري الستار عن أحدث منشأة صاروخية له تضم طرازات محلية الصنع من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية. كما تضم المنشأة أنظمة ومعدات بقدرات وميزات تشغيلية جديدة ، بما في ذلك الرماية الدقيقة من الأعماق ومواقع الدفاع السلبي، وإطلاق النار بزاوية 360 درجة، وإطلاق النار المتحرك ، ومقاومة الحرب الإلكترونية وزيادة المدى والقوة التدميرية.

وفي المناسبة، قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي أن ما يكشفه الحرس اليوم هو جزء صغير من قدرات القوة الصاروخية في مجال المعارك البحرية.

المصدر: المنار