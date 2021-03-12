القاء القبض على مطلوب في مخيم البداوي شمال لبنان وتسليمه الى فرع المعلومات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 21:26

القاء القبض على مطلوب في مخيم البداوي شمال لبنان وتسليمه الى فرع المعلومات

منذ 51 mins 12 March، 2021
القوة الأمنية المشتركة أزالت بسطات وتعديات في مخيم البداوي
لبنان

ألقت دورية من كتيبة “شهداء مخيم البداوي” القبض على أحد المطلوبين بتهم الإرهاب في المخيم، بعد متابعة ومداهمة مقر إقامته في المخيم، وتلقي معلومات بأنه يحمل قنابل وسلاحا حربيا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

وحاصرت الدورية المبنى الذي كان يتحصن فيه بعد إخلائه من قاطنيه، لكن المطلوب قام باتخاذ أم وابنتها رهينة في الشقة، مهددا بتفجير نفسه وقتل الرهينتين. إلا أنه بعد مفاوضات أجريت معه وافق على تسليم نفسه إلى قائد الكتيبة علي أبو الشوق. وبعد اعتقاله تم تسليمه الى قيادة حركة “فتح” في المخيم، التي سلمته بدورها الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

المصدر: الوكالة الوطنية

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