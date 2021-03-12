الشيخ القطان: تطبيع البعض مع العدو هو دليل خزي ويجب بقاء البوصلة موجهة نحو فلسطين

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في بيان له الجمعة على “وجوب بقاء البوصلة موجهة نحو فلسطين”. وقال “يجب أن لا نتخلى عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر واستعادتها بكل الوسائل الممكنة”، وتابع أنه “لا حل لاسترجاع فلسطين أبدا إلا من خلال الجهاد والمقاومة”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “ما نراه اليوم من تطبيع لبعض الدول مع هذا الكيان الغاصب لهو دليل خزي وعار وهو دليل تخل عن قضيتنا وعن مبادئنا”، وتابع “لا عدو لهذه الأمة العربية والإسلامية إلا عدو الأرض والمقدسات والذي يتوجب علينا من أجل مقاومته أن ننبذ كل أشكال العصبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام