رابطة أساتذة الثانوي: للاضراب المفتوح إذا لم تقر سلفة غلاء المعيشة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 23:16

رابطة أساتذة الثانوي: للاضراب المفتوح إذا لم تقر سلفة غلاء المعيشة

منذ 1 ساعة 10 March، 2021
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
لبنان

عرضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في اجتماع عبر تطبيق (زووم)، للتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية، “وبخاصة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار… ممّا زاد من انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور، إذ لم تعد تكفي المواطن الأسبوع الأول من الشهر”.

وأكد البيان الصادر عن المجتمعين: “عدم العودة إلى التعليم المدمج إن لم يتأمن اللقاح والمستلزمات اللازمة للعودة الآمنة”. وكذلك دعا مجالس المندوبين في المحافظات (عبر تطبيق زووم) وابتداء من غد الخميس إلى مساء السبت 13/ 3/2021، إلى الانعقاد لمناقشة توصية الهيئة الادارية بالاضراب المفتوح إذا أقر قانون اعطاء سلفة غلاء المعيشة المقترح على المجلس النيابي ولم يشمل الأساتذة في التعليم الثانوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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