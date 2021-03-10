مياه لبنان الجنوبي: اقفال مكاتب دائرة النبطية بعد تزايد اعداد المصابين بالفيروس

صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان الاتي: “يهم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن تحيط السادة المشتركين علما أنها وبعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا ضمن موظفي دائرة مياه النبطية (مركز كفرجوز) قامت بإغلاق مكاتب الدائرة وتعقيمها، وتواصل اجراء الفحوصات للموظفين والعمال والايعاز للمخالطين بالتزام الحجر المنزلي، وستقوم الفرق غدا بتعقيم مكاتب الدائرة ومنشآتها كافة للمرة الثانية، على أن تقوم بإعلام المواطنين بعد انتهاء الاجراءات بالموعد الرسمي لإعادة فتح مكاتبها ومواصلة عملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام