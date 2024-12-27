العمل البلدي في حزب الله ومياه لبنان الجنوبي يواصلان إصلاح الأعطال جراء العدوان الصهيوني

أُنجزت كل من مديرية العمل البلدي في حزب الله منطقة جبل عامل الأولى ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي الجمعة أعمال الصيانة على شبكة حي الإنجيلية في مدينة صور والتي تغذي الحي بأكمله، كما تم انجاز أعمال صيانة الشبكة في منطقة المساكن ما أتاح عودة ضخ المياه إلى طبيعتها.

وكان العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى قد أنجز أيضاً بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال الصيانة على خط تغذية “الدوارة” بين بلدتي كفردونين والشهابية والذي تستفيد منه حوالي 15 بلدة جنوبية.

وخلال متابعته لجهود الفرق العاملة في هذا السياق، أكد مدير مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى علي الزين “استمرار العمل للوصول إلى حل لكل مشاكل المياه في المنطقة، إضافة إلى المساعي التي نبذلها على صعيد ملف الكهرباء المتعلق مباشرة بملف المياه، إن كان على مستوى كهرباء الدولة أو حتى شبكات الكهرباء البديلة لا سيما تلك التي تملكها البلديات”.

ولفت الزين إلى “أننا نعاني حالياً من وجود مجموعة من محطات ضخ المياه في المنطقة تحت الاحتلال كما في الوزاني ووطى الخيام ووادي السلوقي والطيبة حيث لا إمكانية لفرق الصيانة للعمل على إصلاح الأعطال فيها”، وتابع “إلا أننا وفي الوقت نفسه عملنا على إجراء أعمال الصيانة اللازمة في محطات أخرى لا سيما في صور التي جرى إعادتها للتشغيل والعمل إلى جانب مجموعة من الأعمال المرتبطة بها على مستوى الشبكات داخل المدينة”.

وأضاف الزين “كما جرى إصلاح محطة باتوليه وهي تضخ حالياً بشكل طبيعي، ومحطة وادي جيلو التي عادت الى العمل، فيما نلاحق ما تبقى من أضرار لمتابعتها والعمل على إصلاحها بالتعاون مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي، التي نساهم في مساعدتها على مستوى توفير الطاقة أيضاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام