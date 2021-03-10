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March 10 2021 - 03:16

مقتل 39 مهاجرا وانقاذ 160 آخرين قبالة سواحل صفاقس التونسية

منذ 34 mins 10 March، 2021
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تونس - عربي وإقليمي

لقي 39 مهاجرا مصرعهم قبالة سواحل تونس، وأنقذ 160 آخرون ينحدرون من عدة دول إفريقية، بعد غرق مركبين كانوا على متنهما.

وغادر المهاجرون على متن المركبين الشاطئ ليل الإثنين، في محاولة منهم للوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، وتم رصدهم من قبل خفر السواحل التونسي قبالة شاطئ مدينة صفاقس.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أن الحرس البحري أنقذ 165 مهاجرا وانتشل 39 جثة.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة “فرانس برس” إن “تسع نساء وأربعة أطفال ورجلا لقوا مصرعهم”، مشيرا إلى استمرار عملية البحث عن ناجين وجثث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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