مصر تسجل 591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد الثلاثاء، تسجيل 591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقال المتحدث إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 187094 من ضمنهم 144485 حالة تم شفاؤها، و11038 حالة وفاة”.

وحصلت مصر مؤخرا على 300 ألف جرعة من عقار سينوفارم، فيما أعلن مسؤول في وزارة الصحة في تصريحات صحفية استقبال 8.6 مليون جرعة من عقار استرازينكا الأسبوع المقبل. كما نقلت وسائل إعلام مصرية أن شركة “برايم سيد” المصرية للخدمات الطبية قد اتفقت مبدئيا على توريد عشرة ملايين جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنك في”، دون تحديد موعد استقبال الجرعات.

وأعلنت وزير الصحة المصرية، في وقت سابق أن اللقاح سيكون مقابل مائتي جنيه (حوالي 13 دولار) وسيتعين على غير القادرين تقديم ما يثبت استحقاقهم للحصول على اللقاح مجانا.

المصدر: سبوتنيك