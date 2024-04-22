رشوان: هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 23:58

رشوان: هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها

منذ 13 mins 22 April، 2024
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