لا تتناولوا الطعام بعد أن يحطّ الذباب عليه

أوضح تقرير نشره موقع Business Insider الآثار التي يمكن أن يخلّفها الذباب على الطعام والمشاكل التي قد يسبّبها للجسم.

وأشار التقرير من خلال فيديو تم تصويره بتقنيات في غاية الدقة الى أن هذه الحشرات تتقيّأ على الطعام. ولفت الخبراء إلى أنها تفعل هذا لكي تحوّله إلى سائل وتتمكن من امتصاصه بسهولة.

تضع البيض: كذلك أوضح المقطع المصوّر أن الذباب يضع البيض على الطعام.

تنشر البكتيريا، فهي تمتص الكثير من المكونات، بدءاً من تلك الغذائية وصولاً إلى الفضلات في سلال النفايات. وأشارت دراسة أُجريت حديثاً إلى أنها يمكن أن تنقل في هذه الحالة إلى جسم الإنسان الكثير من البكتيريا الضارّة ومنها الهليليكوباكتير والإيكولاي والستافيلوكوك الخطِرة.

وأشار تقرير لصحيفة Metro البريطانية إلى أنها تحمل أكثر من 200 نوع من البكتيريا والجزيئات الخطرة. ولهذا يشدد الخبراء على ضرورة حماية الطعام من الذباب من خلال تغطيته وحفظه بطريقة جيدة.

•

المصدر: وكالات