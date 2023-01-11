متى يكون استخدام رقائق الألمنيوم لتغليف الأطعمة ضارًا بالصحة؟

يعتقد غالبية الأشخاص أن استخدام رقائق الألمنيوم آمن وغير مضرّ بالصحة، ولكن بعض الدراسات كشفت عكس ذلك.

ويؤدي الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم، أي القصدير، إلى تلوث الطعام، حيث يُشاع استخدامها في الطهي وتغليف الأطعمة.

وفيما يلي، إليك أبرز استخداماتها الشائعة:

-تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف، وفقد النكهات، أو انتقال الروائح إليها

-حماية الأغذية من التعرّض للضوء، الذي يؤثر على بعض الأغذية التي تحتوي على دهون، مثل الشوكولاتة، وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها بسبب تعرضها للضوء.

لا تستخدم رقائق الألمنيوم في:

-طهي أو تسخين الأغذية

-حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة

-درجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعريضها للهب بشكل مباشر

-أفران الميكروويف واستبدالها بالأواني المخصصة لذلك

هل استخدام رقائق الألمنيوم ضار بالصحة؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها غير ضارة بالصحة في حال استخدامها بطريقة صحيحة وسليمة، مشيرة إلى أن استخدام رقائق الألمنيوم في أغراض غير مخصصة لها، يؤدي إلى تلوث الغذاء.

المصدر: سي ان ان