العدو الأمريكي يستهدف بعدد من الغارات محافظتي الجوف وصعدة

استهدف العدو الأمريكي مساء الجمعة، بسبع غارات محافظتي الجوف وصعدة.

وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأمريكي شن أربع غارات استهدفت مديريتي برط العنان وخب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة صعدة أوضحت المصادر أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات المدينة.

وكان العدوان الأمريكي قد شن عدد من الغارات استهدف بها منطقة الحفا بمديرية السبعين وسط العاصمة صنعاء.

وفي محافظة صنعاء استهدف العدوان الأمريكي بـ 4 غارات مديرية بني حشيش.

ويوم أمس الأول، ارتكب العدوان الأمريكي مجزرة بشعة بحق المدنيين في منشأة رأس عيسى النفطية راح ضحيتها أكثر من 250 شهيد وجريح.

وأدان سياسيون وحقوقيون أجانب وعرب بشدة جريمة العدو الأمريكي في منشأة رأس عيسى، واصفين الجريمة بأنها انتهاك انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية.

المصدر: المسيرة