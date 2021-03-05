النفط يواصل تسجيل المكاسب بعد قرار “أوبك+”

واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع بعد أن اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، قائلة إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.07% إلى 64.51 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات أمس عند 63.83 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.3% إلى 67.61 دولار للبرميل، وكان خام “برنت” قد أغلق عند 66.74 دولار للبرميل، مسجلا مستوى قياسيا منذ يناير 2020.

وكانت دول مجموعة “أوبك+” قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط.

المصدر: بلومبرغ