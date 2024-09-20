النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار النفط الجمعة 20 سبتمبر لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية وتراجع المخزونات العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.4%، إلى 73.62 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3% منذ بداية الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 15 سنتاً أو 0.2% إلى 71.80 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8%.

وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر أيلول، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.

وخفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي تستخدمها جماعة حزب الله الأربعاء غداة انفجارات مماثلة لأجهزة بيجر.

وأدى الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد بالصين إلى الضغط على الأسعار، إذ تراجعت وتيرة إنتاج المصافي الصينية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب.

كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في البلاد إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وسجلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة مزيدا من التراجع.

المصدر: cnbc arabia