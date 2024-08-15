العراق يوقع 13عقداً مع شركات عالمية للاستثمار في تطوير حقول نفطية وغازية

صرح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط، حيان عبد الغني، أن وزارة النفط وقعت أمس الأربعاء 13 عقداً مع شركات عالمية متخصصة لتطوير حقول نفطية وغازية و رقع استكشافية موزعة على عدد من المحافظات العراقية.

وقال في تصريح صحافي أن العقود التي وُقعت بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة بتطوير الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة حيث ستضيف هذه العقود كميات كبيرة من الإنتاج النفطي تقدر بـ750 ألف برميل يومياً، فضلا ًعن إستغلال 850 مليون قدم مكعب من الغاز الحر والمُصاحِب يومياً.

وذكر»أن هذه الكميات والطاقات الإنتاجية والإستثمارية من الغاز تهدف إلى تحقيق المرونة في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي، إلى جانب دعم قطاع الطاقة في العراق».

وأوضح أن العقود الموقعة شملت تطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية في مناطق جبل سنام وسومر وأبو خيمة وديمه وعلان وساسان والخليصية والقرنين وزرباطية والرقعة رقم 7 والظفرية وشرقي بغداد والفرات الأوسط».

المصدر: dpa