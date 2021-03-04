الصحة نشرت التقرير المفصل للاسبوعين الأولين من حملة التلقيح: يدحض الادعاءات المساقة ضد الوزارة بتهريب اللقاح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 11:54

الصحة نشرت التقرير المفصل للاسبوعين الأولين من حملة التلقيح: يدحض الادعاءات المساقة ضد الوزارة بتهريب اللقاح

منذ 12 mins 4 March، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير المفصل للاسبوعين الأولين من حملة التلقيح (13 شباط 2021- 27 شباط 2021) والذي يظهر كيفية تلقيح مواطنين وعددهم اثنا عشر ألفا وسبعة وثمانون شخصا (12087)، كانوا مسجلين على المنصة، ولكنهم استحصلوا على مواعيد مباشرة من مراكز التلقيح، ما يدحض الادعاءات المساقة ضد الوزارة بتهريب اللقاح.

وأكدت الوزارة أن هذا الأمر يعالج وفقا لالتزام مديري المراكز بالمواعيد المحددة مسبقا من خلال المنصة ووفقا للتطور التقني للمنصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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