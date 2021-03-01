حماس ترحب بصدور مرسوم تشكيل محكمة “قضايا الانتخابات” في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2021 - 18:28

حماس ترحب بصدور مرسوم تشكيل محكمة “قضايا الانتخابات” في فلسطين

منذ 35 mins 1 March، 2021
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

رحب الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم الاثنين بصدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات في فلسطين. واعتبر ان “هذه خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق شباط الذي تم في القاهرة”.

وأوضح برهوم أن “تنفيذ الاتفاق يتطلب مزيدا من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني”، ولفت الى أن “ذلك يدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبا على سير العملية الانتخابية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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