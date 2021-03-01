المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف : خارطة طريق مع مهل للتنفيذ واجراءات لتطبيق أحكام التعميم رقم 154 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2021 - 15:28

المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف : خارطة طريق مع مهل للتنفيذ واجراءات لتطبيق أحكام التعميم رقم 154

منذ 6 mins 1 March، 2021
مصرف لبنان المركزي
لبنان

صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان، البيان الآتي:

“بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

كما أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من :
– هيئة الأسواق المالية.
– هيئة التحقيق الخاصة.
– الهيئة المصرفية العليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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