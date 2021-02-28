الحاج حسن بعد لقاء “أهالي الطلاب بالخارج”: للضغط على مصرف لبنان لتطبيق قانون الدولار الطالبي

زار وفد من “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” الاحد مكتب “تكتل بعلبك الهرمل” في بعلبك وجرى البحث في موضوع الدولار الطالبي، واستمع النواب إلى معاناة الأهالي نتيجة تسويف مصرف لبنان وجمعية المصارف وامتناع المصارف عن تنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب ووقع ونشر وفق الأصول الدستورية

وتحدث رئيس التكتل الحاج حسن حيث قال “تكتل بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير منذ اللحظات الأولى، اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم وقدموا اقتراح قانون الدولار الطالبي وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن المجلس النيابي منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق”، وتابع “يتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان وجمعية المصارف والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها”.

واكد الحاج حسن “نجدد موقفنا معكم وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي”، واضاف “نتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الذين استقبلوكم وأبدوا كل إيجابية، ونتوجه إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب وبناء للمستقبل. فاليوم في أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، أهم استثمار ورأسمال هو الناس والعلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام