الجيش اللبناني : دورية من مديرية المخابرات اوقفت في محلتي حي السلم والليلكي كلاً من: (ع.ب)، (م.أ)، (ر.ع) و(ط.غ) لإقدامهم على ترويج وتعاطي المخدرات وضبطت كمية كبيرة من المخدرات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2021 - 13:12

الجيش اللبناني : دورية من مديرية المخابرات اوقفت في محلتي حي السلم والليلكي كلاً من: (ع.ب)، (م.أ)، (ر.ع) و(ط.غ) لإقدامهم على ترويج وتعاطي المخدرات وضبطت كمية كبيرة من المخدرات

منذ 44 mins 28 February، 2021
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