لجنة كورونا الوزارية بحثت بالإجراءات المتبعة والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2021 - 21:04

لجنة كورونا الوزارية بحثت بالإجراءات المتبعة والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد

منذ 41 mins 26 February، 2021
لجنة كورونا
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الجمعة اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، حيث جرى مناقشة الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد.

وحضر الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، فارتينيه أوهانيان، وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب وحسين قعفراني وبترا خوري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة