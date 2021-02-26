واعظي: اليوم يقر المقاطعون بفشل الضغط الأقصى

قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي “اليوم يقر المقاطعون على إيران بأن سياسة الضغط الاقصى قد فشلت ويجب علينا جميعا أن نعد أنفسنا للتخطيط الفعال في الاجواء الجديدة.

وكتب محمود واعظي على صفحته الشخصية على إنستغرام واجهت البلاد ظروفا صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسببت الحرب الاقتصادية للعدو ، وكذلك تفشي فيروس كورونا العام الماضي ، في العديد من المشاكل للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد ، ولكن القطاع الخاص والمنتجين ساعدوا البلاد على تجاوز هذا الوضع الصعب.

وأضاف “لحسن الحظ ، وبعد ثلاث سنوات من ضغوط العقوبات والحرب الاقتصادية غير المسبوقة للأعداء على الشعب الإيراني بتوجيهات من قائد الثورة وجهود المسؤولين ومقاومة الشعب ، فإن المقاطعين على ايران يقرون اليوم بانه قد فشل هذا الحد الأقصى من الضغط. “وعلينا أن نعد جميعا لاداء دور هام في الاجواء الجديدة.

المصدر: وكالة ارنا