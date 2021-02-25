وزير الأشغال نفى رفع تعرفة “السرفيس” الى 5000 ليرة لبنانية

نفى المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ميشال نجار خبر رفع تعرفة “السرفيس” الى 5000 ليرة لبنانية بدءا من الأول من الشهر المقبل.

وقال المكتب “اوردت بعض الوسائل الإعلامية، خبرا عن رفع تعرفة السرايا الى 5000 ليرة لبنانية ابتداء من اول آذار القادم”، وتابع “يهم وزارة الأشغال العامة والنقل ان توضح ان خبر رفع تعرفة السرفيس عار من الصحة، وفق ما أكده رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري”.

واضاف المكتب ان “مسألة رفع التعرفة يعود إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وهي تقوم بالتنسيق مع رئاسة الاتحادات لقطاع النقل بهذا الشأن ليصار الى اتخاذ الإجراء اللازم بما يراعي وضع المواطن والازمة الاقتصادية والمالية وكذلك أوضاع السائقين العموميين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام