الرئيس عون استقبل السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 11:10

الرئيس عون استقبل السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت

منذ 13 mins 25 February، 2021
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