عوائد الخزانة الأمريكية تقلل بريق الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم مع بلوغ عوائد الخزانة الأمريكية مستوى قريبا من ذروة عام ما يضعف جاذبية المعدن، بيد أن تراجع الدولار وتعهد المركزي الأمريكي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1797.73 دولار للأونصة، . فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1795.90 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ الاستراتيجية لدى “ديلي فيكس” إن “ارتفاع العوائد الأطول أجلا عامل ضاغط أساسي على المعادن النفيسة”، مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر.

واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام، والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

المصدر: رويترز