عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 25 شباط 2021



العناوين



الأخبار:

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– الرياض تستنجد بإسرائيل: أعينونا على بايدن!

– الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟

– نقابة الأطباء: «ضريبة» على المرضى!

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– الحريري يستعد لـ«الثأر»: لا تضحيات بعد اليوم

– أن تكون صفراً

– المصارف مستمرة في سحب الدولارات من السوق: مصرف لبنان لن يمدّد مهلة الـ3% قبل انتهائها

البناء:



– البيت الأبيض يأمر بنشر تحقيقات الخاشقجي… وتساؤلات عن عقوبات على “ابن سلمان”

– الخارجيّة الأميركيّة تبلغ موافقتها وإيران تتريّث… دعوة أوروبيّة لاجتماع مشترك

– موقعة اللقاحات: وزير الصحة يعلن مسؤوليّته… والبنك الدولي لن يجمّد… والفرزلي يهجم

الديار:

– حرب “الفيتوات” بين الحريري وباسيل تجمد مساعي التأليف وتقفل ابواب الحلول

– زوار بكركي : المؤتمر خارج البند السابع .. ومعلومات عن “تواصل غير مباشر” مع حزب الله

– خطة التلقيح تحتاج لـ “الشدشدة” .. والبنك الدولي يتراجع ومستمر بالتمويل

الجمهورية:



– إرادة التعطيل تقطع طرق التوافق.. ومخاوف من انهيار أسوأ من فنزويلا

النهار:



– تأييد بكركي يتسع والسلطة تتخبط بفضيحتها

اللواء:



– “كيدية الكهرباء” تحرّك شارع بيروت.. والعهد يبحث عن “مقايضات التأليف”

– زحمة مسيحية على خط بكركي قبل السبت.. وحسن يدافع عن مكافأة النواب بالتلقيح!

الأنباء:



– تكاملٌ بين “جرأة” جنبلاط و”حرص” الراعي.. والتفاف باسيل سقط أمام ثوابت الفاتيكان

الاسرار

البناء

– قال مصدر دبلوماسي إن المساعي الإماراتيّة مع السعودية حول الحكومة اللبنانية بناء على رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري توقفت عند جواب سعودي يطلب تدخّل حزب الله لدى أنصار الله لوقف هجوم مأرب والتوقف عن قصف المواقع السعودية وأن أحداً لم يجرؤ على مفاتحة حزب الله خشية ظهور الأمر كفضيحة سياسيّة تسقط كل الاتهامات لحزب الله بربط الحكومة بقضايا إقليميّة بينما العكس هو الذي يحدُث.

– قال مصدر مالي في الاتحاد الأوروبي إن ودائع إيرانيّة تقارب الـ 20 مليار دولار ستكون قد حرّرت من مصارف غير أوروبيّة قبل توجيه الدعوة لاجتماع غير رسميّ يضم طهران وواشنطن ضمن منصة الـ 5 + 1 بدعوة أوروبية وإن الآلية الأوروبيّة ستبدأ بالعمل بعد الاجتماع وصولاً للعودة الكاملة للاتفاق ورفع العقوبات خلال ثلاثة شهور.

النهار

– تراجع احد النواب عن عقد مؤتمر صحافي لتوضيح مجريات عملية التلقيح التي جرت واخذت ضجة كبيرة.

– يُتوقّع أن يشارك تنظيم سياسي جنوبي قديم في التحركات المطلبية المقبلة بعد مواقف رئيسه

– يقول أحد النواب البارزين إنّ قوى 14 آذار عادت إلى الواجهة من خلال المواقف السياسية وليس عبر التنظيم الذي كان يجمع جميع القوى المنضوية في هذا الفريق.

– اعتبر وزير سابق ان مذكرة “التيار الوطني الحر” الى الفاتيكان تأتي في اطار تباعده مع بكركي وتبرز كمحاولة التفاف على البطريركية المارونية ما يعمق هذا التباعد

– يقول مسؤول سياسي في احد الاحزاب المسيحية ان حزبه لا يزال مترددا في خوض الانتخابات النيابية الفرعية اذا حصلت في مواعيدها وهي تفضل تأجيل الاستحقاق لعدم وقوعها في الاحراج.

الجمهورية

– لا تزال القطيعة قائمة بين مرجع حكومي ووزيرة في حكومته بسبب ما يصدر عنها من مواقف متسرعة ومتناقضة تحرج العديد من زملائها لتدخّلها في أمور من إختصاصهم وصلاحياتهم.

– يعمل محيطون بمرجعية روحية على تزكية مواقفه لدى جهات دولية ليكون صوته مسموعاً وله تأثير كبير في الأيام المقبلة.

– نفت أوساط مسؤول كبير خبراً سرّبته مصادر وزارة معنية معتبرةً أن هذه الوزارة تحاول تخبئة فضيحتها برمي التهمة على الآخرين.

اللواء

– سجلت بعض المصارف ذات الامتداد الإقليمي والدولي أرباحاً كبيرة، خلال العام “الكورونالي” المنصرم!

– طُلب من النواب الذين تلقوا اللقاح، الإسراع إلى إصدار تغريدات أو بيانات، تشدّد على ان اسماءهم أُدرجت على المنصة!

– تعتقد مصادر دبلوماسية غربية ان عاصمة نافذة في المنطقة، لا ترغب برؤية تقدّم في مبادرة دولة كبرى، على خلفية خلافات ناشئة في ما خص ملفات معروفة.

الأنباء

– حركة سياسية نشطة محورها مواقف زعيم سياسي ومرجع روحي، باتت تشكل قلقاً متزايداً لدى فريق الحُكم.

– تنمّر مستغرب بحق ممثل رفيع لمؤسسة دولية في لبنان من قبل مسؤول رسمي يفترض به أن يكون اكثر رصانة في تصريحاته.

المصدر: صحف