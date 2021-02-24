فنزويلا: البرلمان يدعو لطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

طالب البرلمان الفنزويلي الثلاثاء حكومة البلاد بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إيزابيل بريلهانت بيدروسا، ردا على عقوبات جديدة فرضتها بروكسل على 19 مسؤولا فنزويليا.

وصادق البرلمان الفنزويلي على “اتفاقية رفض” هذه العقوبات، فيما يخطط لحث رئيس الدولة نيكولاس مادورو على إعلان السفيرة “شخصا غير مرغوب فيه”، تمهيدا لطردها.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قال في بيان، الاثنين، إنه تمت إضافة 19 مسؤولا من فنزويلا إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد هذه الدولة، متهما إياهم “بتقويض الديمقراطية أو بانتهاك حقوق الإنسان”.

المصدر: روسيا اليوم