فنزويلا | وزير الداخلية: بذلنا “كل الجهود” لإعادة المهاجرين من قاعدة جوانتانامو

أكد وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن الحكومة بذلت “كل الجهود” لإعادة الفنزويليين الذين كانوا في قاعدة جوانتانامو الأمريكية إلى الأراضي الفنزويلية. جاء ذلك قبيل وصول طائرة تحمل 177 مهاجراً فنزويليًا من قاعدة جوانتانامو في كوبا إلى كاراكاس.

وفي تصريحات له، أوضح كابيلو: “عندما نزل الأشخاص الذين كانوا على متن الرحلة الأخيرة، قالوا: لقد أخذوا بعض رفاقنا إلى جوانتانامو”. وأضاف أن الحكومة الفنزويلية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الفنزويليين إلى وطنهم.

وأشار كابيلو إلى أن الطائرة التي وصلت تحمل 177 فنزويليًا كانوا في قاعدة جوانتانامو، وذلك وفقًا للمعلومات التي تلقتها الحكومة الفنزويلية من الحكومة الأمريكية.

وفيما يتعلق بمصير المهاجرين، قال كابيلو إنه إذا كان هناك أي شخص منهم لديه قضايا معلقة أو جرائم متعلقة، فسيتم التعامل معها وفقًا لنظام العدالة الفنزويلي، مع ضمان حقوق الإنسان وحمايتها بشكل كامل.

وأكد أن هناك التزامًا بعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان وأن المحكمة هي المسؤولة عن النظر في القضايا المعلقة.

المصدر: وكالات