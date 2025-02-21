الوافدون الجدد إلى غوانتانامو مهاجرون من فنزويلا خاضعون لأوامر ترحيل نهائية

قالت سلطات الهجرة والجيش الأمريكية إنها تحتجز بشكل حصري مهاجرين من فنزويلا خاضعين لأوامر ترحيل نهائية في المحطة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.

ويتم احتجاز نحو 180 شخصا في خيام ومنشآت شديدة الحراسة ، حسبما أفادت وثائق المحكمة التي نشرت اليوم الخميس.

ويكشف الملف القضائي الذي قدمه محامو وزارة العدل الأمريكية التسجيل الرسمي الأكثر شمولا حتى الآن حول هوية المحتجزين في المجمع العسكري البعيد مع تبيان سبب الاحتجاز.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في يناير الماضي إنه يريد توسيع مرافق احتجاز المهاجرين في غوانتانامو لاستيعاب ما يصل إلى 30 ألف شخص، رغم أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مركز عمليات المهاجرين منخفض الحراسة في غوانتانامو تبلغ نحو 2500 شخص.

وتشتهر القاعدة البحرية بإيواء المشتبه بهم الذين تم احتجازهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، لكنها استخدمت أيضا لاحتجاز من تم القبض عليهم وهم يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر القوارب ولتنسيق إعادة توطين المهاجرين في الولايات المتحدة.

وبدأت السلطات في 4 فبراير رحلات شبه يومية من قاعدة للجيش الأمريكي في غرب تكساس إلى غوانتانامو.

وتحتجز السلطات حاليا 51 من المهاجرين الوافدين حديثا في منطقة مخيمات منخفضة الحراسة، في حين تم احتجاز 127 آخرين في منطقة مشددة الحراسة.

ودفعت وزارتا الأمن الداخلي والدفاع في ملف المحكمة اليوم الخميس، بالقول إن المعتقلين لا يتمتعون بالحق في الحصول على استشارة قانونية لأنهم جميعا يخضعون لأوامر نهائية بالترحيل إلى فنزويلا، مما يمنحهم “حقوقا محدودة للغاية في الإجراءات القانونية “.

المصدر: وكالات