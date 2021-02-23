العميد قاآني: أميركا لا تفهم سوى لغة القوة

أعلن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الايراني العميد اسماعيل قاآني أن “اميركا لا تفهم سوى لغة القوة، مشددا على ان دماء شهداء المقاومة ستحرر طريق القدس”. وأضاف العميد قاآني أنه “سنواصل طريق الشهيد سليماني بفخر واعتزاز ونقف إلى جانب المضطهدين في العالم”. واضاف العميد قاآني في كلمته بـ”المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس” الذي عُقد في حديقة متحف الدفاع المقدس والثورة الإسلامية، أنه “على الأمريكيين، على أساس العقلانية، نبذ العداء لشعبنا لأن أي تهديد ضدنا أصبح أفضل فرصة لنا”.

وأكد ” لو كانت العقلانية تحكم الولايات المتحدة لتوقفت عن تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حولت جميع التهديدات إلى الفرص”. وتابع “لقد شنوا علينا الحرب، لكن الحرب أصبحت أفضل فرصة لتنمية شعبنا”.

واشار إلى شجاعة الفريق الشهيد سليماني، قائلاً “لقد كان تلميذًا تقيًا للإمام الخميني وقائد الثورة.. كان ابا للمظلومين، ويحميهم، لكن شديد البأس على الأعداء، وكان اقوى سلاحه المنطق وقوة التعبير.. كان يحكي مع الجميع بلغتهم”، مضيفاً أن “الشهيد سليماني كان يحارب الإرهابيين في الخط الأمامي”.

المصدر: ارنا+فارس