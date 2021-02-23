عراقجي: تنفيذ إيران لكامل التزاماتها النووية رهن بإلغاء الحظر تماما

أكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون السياسية عباس عراقجي، بان تنفيذ ايران الكامل لالتزاماتها النووية رهن بعودة أميركا الى الاتفاق النووي بلا قيد او شرط وإلغاء الحظر تماما.

وفي حديثه خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبلغاريا والتي عقدت الاثنين افتراضيا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، أكد عراقجي أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره انجازا للدبلوماسية في العصر الحاضر، معتبرا عودة أميركا دون قيد أي او شرط الى الاتفاق النووي وإلغاء الحظر تماما بانه الشرط الاساس لتنفيذ ايران الكامل لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وقال “ان اجراء ايران في خفض التزاماتها النووية كان مطابقا لمضمون الاتفاق النووي وجاء ردا على عدم تنفيذ اميركا واوروبا التزاماتهما”.

المصدر: قناة العالم