قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل وتطلق قنابل الصوت (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 00:56

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل وتطلق قنابل الصوت (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 21 February، 2021
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