قوات الاحتلال تقتحم شارع مهيوب في مخيم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 15:50

قوات الاحتلال تقتحم شارع مهيوب في مخيم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين

منذ 36 mins 7 March، 2023
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